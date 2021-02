Orientierungshilfe in der Fastenzeit

Bensheim.Im Rückblick auf das bisherige Leben kann man falsche Wege erkennen, die man umschifft hat oder auch nicht. Was bedeutet das fürs weitere Handeln und Denken? In der Fastenzeit bietet die katholische Kirche Sankt Laurentius vom zweiten bis zum fünften Sonntag der Fastenzeit, also am Sonntag (28.) sowie am 7., 14. und 21. März, von 14 bis 16 Uhr, in der Kirche eine Meditation basierend auf den vier Psalmen der österlichen Bußzeit an.

Der Besucher ist eingeladen, seinen eigenen Weg zu bedenken. Begleitet wird dieser Prozess durch digitale Bild- und Wortpräsentationen sowie durch besinnliche Musik. Die Veranstaltungen können unabhängig voneinander besucht werden. Eine Teilnahme ist jederzeit möglich, Dauer des Aufenthalts bestimmt jeder selbst. Anmeldung ist nicht erforderlich. Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden, auf Abstand ist zu achten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.02.2021