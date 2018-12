Bensheim.Am Mittwoch, 23. Januar, 20 Uhr, ist die Kammeroper Köln mit Jacques Offenbachs berühmter Operette „Orpheus in der Unterwelt“ zu Gast im Parktheater Bensheim und kündigt damit den bevorstehenden 200. Geburtstag des musikalischen Genies an. 1858 in Paris uraufgeführt, gehört der Titel heute zu seinen meistgespielten Werken.

Zum Inhalt: Zänkerei, Vorhaltungen, Seitensprünge: die Ehe von Orpheus und Eurydike könnte miserabler kaum sein. So reagiert Orpheus hocherfreut, als er erfährt, dass Eurydike von ihrem Liebhaber Pluto, dem Herrn der Hölle, in die Unterwelt entführt wurde. Doch da protestiert die öffentliche Meinung vehement: nichts Geringeres als das gute Ansehen der Antike steht hier auf dem Spiel.

Missmutig muss Orpheus mit ihr zusammen in den Hades reisen, um Eurydike von den Göttern zurückzufordern. Damit entfacht er einen gewaltigen Aufruhr. Auf dem Olymp ist man so irritiert, dass er mit der Unterwelt Bekanntschaft schließen will und die öffentliche Meinung verlautbart jeden Tag einen neuen Skandal.

Welches Theaterstück passt besser in die heutige Zeit als Orpheus in der Unterwelt mit dem mitreißenden legendären Höllen-Can-Can und dem zutiefst ergreifenden Lied Als ich einst Prinz war von Arkadien?

Dauer der Aufführung: zweieinhalb Stunden inklusive Pause. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.12.2018