Ortsbeiräte fühlen sich nicht ernstgenommen

Bensheim. Kommunalpolitik ist kein Hobby wie jedes andere. Unterm Strich kommt es immer wieder vor, dass das Frustpotenzial die Freude an der Mitarbeit übersteigt. Aktuell befinden sich einige Ortsbeiräte aus Bensheim-Mitte und West nach eigenem Bekunden an diesem Punkt.

Der zeitliche Aufwand ist hoch, die Verantwortung mitunter immens - und die Gefahr, dass man Entscheidungen öffentlich um die Ohren gehauen bekommt, nicht gering. Das gilt unabhängig davon, ob man sich in einer Koalition engagiert oder als Opposition tätig ist. Trotzdem finden sich immer wieder Ehrenamtliche, die sich in den Parteien oder Wählergemeinschaften engagieren wollen und sich bei Wahlen aufstellen lassen - sei es für den Ortsbeirat, die Stadtverordnetenversammlung oder den Kreistag.

Harald Boeddinghaus (FDP, Ortsbeirat West) moniert eine „Respektlosigkeit“ im Umgang mit Ortsbeiratsmitgliedern, auch im Bezug auf die Terminverwaltung, das kurzfristige Ansetzen von Sitzungen und den Zusammenhalt innerhalb der Gremien. Es dränge sich das Gefühl auf, dass man ohnehin nichts zu sagen hätte - und die Vorsteherin eher als „verlängerter Arm der Verwaltung“ agiere statt sich für die Belange des Ortsbeirats einzusetzen.

Ähnlich argumentiert sein Kollege Alois Hillenbrand (FWG), der mehr Fairness anmahnt und darauf verweist, dass man als Ehrenamtlicher nicht immer private Termine über den Haufen werfen könne oder innerhalb von nur wenigen Tagen hunderte Seiten von Verwaltungsvorlagen durcharbeiten kann. Diese Ansicht vertritt auch Michael Horschler (fraktionslos, Ortsbeirat Mitte). Er nannte als Beispiel die Diskussion um das geplante Seniorenzentrum an der Rodensteinstraße.

Innerhalb von vier Tagen hätte man 300 Seiten an Unterlagen bis zur Sitzung durcharbeiten müssen. „Das funktioniert nicht“, so Horschler. Deutlich formulierte es Thorsten Eschborn (FDP, Ortsbeirat Mitte): „Wenn es weiter so läuft, muss man schon sagen, dass man dann die Ortsbeiräte nicht mehr braucht.“ Man bekomme fertige Planungen vorgelegt, entweder stimme man zu - oder nicht. Einen Unterschied mache das nicht, es sei ohnehin schon alles beschlossen. „Änderungsvorschläge werden abgeschmettert, man wird abgewatscht, wenn man sich äußert.“ So seien die Ortsbeiräte nur Feigenblätter. dr

Mehr zum Thema in der Donnerstags-Ausgabe des BA

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.12.2018