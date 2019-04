Ortsbeirat arbeitet an der Grillhütte

Wilmshausen.Spätestens zur Wilmshäuser Kerb im Juli, vielleicht aber schon etwas früher soll die neue Grillhütte auf dem Dorfplatz in Wilmshausen fertig sein.

Damit der Zeitplan eingehalten werden kann, packen die Mitglieder des Ortsbeirats kräftig mit an.

Abriss-, Maurer- und Malerarbeiten konnten bisher in Eigenleistung umgesetzt werden, teilte Ortsvorsteher Tobias Kindinger. Leitungen wurden verlegt, Fenster und Türen eingebaut werden.

Am morgigen Samstag (27.) sowie am 11. Mai sind die ehrenamtlichen Handwerker wieder ab 9 Uhr im Einsatz. – und alle interessierte Wilmshäuser eingeladen, der neuen Grillhütte mit den letzten Feinschliff zu verpassen, so Kindinger.

Sprich: Wer sich engagieren möchte, ist immer willkommen. Geplant sind an den beiden Samstagen Trockenbauarbeiten, außerdem soll die Gestaltung des Außenbereichs an der Grillhütte vorangebracht werden. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.04.2019