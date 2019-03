Auerbach.Die SPD Auerbach lädt zur einer Ortsbesichtigung am Berliner Ring ein. Die Verkehrsbelastung ist in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Ein Überqueren der Straße sei aufgrund des fehlenden Fußgängerüberweg bei Stoßzeiten fast nicht mehr möglich, heißt es in der Pressemitteilung.

Die weitere Entwicklung und die aktuellen, intensiven Baumaßnahmen am Berliner Ring sollen am Mittwoch, 3. April, um 18.30 Uhr, Treffpunkt Aldi-Parkplatz, besprochen werden.

Mit der öffentlichen Besichtigung im Rahmen der Veranstaltung Bürger-Dialog möchte die SPD Auerbach/Hochstädten sich ein Bild vor Ort machen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.03.2019