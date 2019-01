Ortsdurchfahrt in Schwanheim wegen Bauarbeiten gesperrt

Schwanheim.In der Ortsdurchfahrt von Schwanheim geht nicht mehr viel. Weil in einem Abschnitt der Rohrheimer Straße – zwischen Am Römerhügel und Junkergarten – die Wasserleitung erneuert und Hausanschlüsse verlegt werden müssen, ist der Bereich seit Mittwochnachmittag gesperrt. Am Donnerstag fingen die Bauarbeiten an.

Die Bäckerei, das Restaurant und der Hofladen der Familie Schweickert (nach deren Betriebsferien) haben geöffnet. Die Vollsperrung dauert bis in den Februar hinein. Umfahren werden kann die Baustelle über die Straße Am Falltor und den Junkergarten. Die Einbahnstraßenregelung wird hierfür extra aufgehoben.

Ebenfalls betroffen ist die Buslinie 676. Es wurden Ersatzhaltestellen eingerichtet: eine direkt an der Rohrheimer Straße auf Höhe Am Junkergarten, eine zweite Am Falltor, auf Höhe der Hausnummer 39.

Anlieger können die Rohrheimer Straße zu ihren Grundstücken grundsätzlich befahren, temporär ist dies, je nachdem, welche Arbeiten gerade durchgeführt werden, kurzzeitig nicht möglich. Damit Am Falltor der Begegnungsverkehr reibungslos aneinander vorbeifahren kann, herrscht für die Dauer der Baustelle Halteverbot. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.01.2019