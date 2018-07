Anzeige

Bensheim.Rico Klos, Ortsgerichtsvorsteher für die Ried-Stadtteile Fehlheim, Langwaden und Schwanheim sowie Schiedsmann der Stadt Bensheim, weist darauf hin, dass die Sprechzeiten des Ortsgerichtsbezirks Bensheim II wegen Urlaubs für drei Wochen ausfallen: Am 10., 17. und 24. Juli finden keine Sprechstunden im alten Rathaus in Fehlheim statt. Die Stadt bittet dafür um Verständnis.

Für dringende Fälle

In dringenden Fällen können Bürger sich an das Ortsgericht I in der Alten Faktorei in der Bensheimer Fußgängerzone wenden. Die Sprechzeiten dort sind dienstags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr, die Telefonnummer lautet 06251/5826335.

Das Ortsgericht II und das Schiedsamt sind unter Telefon 06251/71182 zu erreichen. Außerhalb der Sprechzeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet. ps