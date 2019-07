Ortstermin am Meerbachsportplatz

Bensheim.Am Dienstag (9.) werden sich Mitglieder der Koalitionsfraktionen CDU, GLB und BfB mit dem zukünftigen Projektentwickler des Meerbachsportplatzes, „Sahle Wohnen“, zu einem Informationsaustausch zum weiteren Vorgehen an Ort und Stelle treffen.

Grünkonzept und Barrierefreiheit

Treffpunkt ist um 19 Uhr am Eingang der Sporthalle der Hemsbergschule auf dem Meerbachsportplatz. „Für uns ist es wichtig, dass zum Beispiel das Grünkonzept den Erhalt aller großen Bäume vorsieht und das alle Wohnungen alters- und behindertengerecht per Aufzug erreichbar sind. Wir möchten im persönlichen Gespräch mehr über die weiteren Schritte des Projektes erfahren“, heißt es in der Ankündigung. Das geplante Treffen solle auch die Wichtigkeit des Vorhabens für Bensheim deutlich unterstreichen. red

