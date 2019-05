Ortstermin an der Friedhofstraße

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) trifft sich heute, Dienstag (7.), um 18 Uhr zu einem Ortstermin in der Friedhofstraße. Die FWG will sich dort einen Überblick über die unbefriedigende Verkehrssituation am Eulergelände verschaffen und Verbesserungsmöglichkeiten erörtern, so Michael Horschler, der die FWG im Ortsbeirat Mitte vertritt. Treffpunkt ist am Parkplatz Friedhof Mitte.

Anschließend trifft sich die FWG um 19 Uhr in der Weinschänke Hillenbrand zu ihrer wöchentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte aus den Ortsbeirats-Sitzungen Mitte, West und Auerbach. Näher betrachtet wird die geplante Bebauung des ehemaligen EKZ-Geländes. Gäste zu beiden Terminen sind willkommen. red

