Ortstermin an Villa Medici

Bensheim.Zwei Vorhaben, mit denen das Angebot an Pflegeplätzen in Bensheim erweitert wird, sind Thema bei der CDU-Fraktion: Für das Gelände der bisherigen DRK-Unterkunft an der Rodensteinstraße wird ein Bebauungsplan aufgestellt. An anderer Stelle laufen die Arbeiten für den Neubau der „Senioren-Residenz Villa Medici“ auf Hochtouren.

Ab Januar will der Betreiber des neuen Pflegeheims in der Nibelungenstraße 101 den Betrieb aufnehmen. Am Dienstag (4.) werden die Christdemokraten die Baustelle besuchen und sich mit dem Eigentümer der Immobilie treffen.

Weitere Wohnungen für Senioren sollen in der Rodensteinstraße entstehen – auf dem Grundstück der bisherigen DRK-Unterkunft. „Wir haben den Verkauf des städtischen Grundstücks an den Caritasverband befürwortet“, sagt CDU-Stadtverordnete Sibylle Becker. Die Caritas plant drei Hausgemeinschaften mit insgesamt 34 Pflegeplätzen und zusätzlich sechs bis acht Seniorenwohnungen. „Durch den Neubau wird das Grundstück mit 50 Prozent genutzt, was sich in die umliegende Bebauung einfügen wird“, schreibt die CDU. Wenn der Plan in den städtischen Gremien aufgerufen wird, sollen auch die Anregungen der Anlieger in die Beratung einfließen.

Der Bedarf an Pflegeplätzen in Bensheim ist höher als das bestehende Angebot. Deshalb unterstützt die CDU die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten. Die CDU-Stadtverordneten treffen sich am Dienstag (4.) um 19 Uhr in der Nibelungenstraße 101 (Villa Medici). red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018