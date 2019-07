Ortstermin auf EKZ-Gelände

Bensheim.Über die geplante Bebauung des ehemaligen EKZ-Geländes an der Wormser Straße informiert die CDU-Fraktion bei einem Ortstermin am Dienstag (23.). Auf der Fläche, die an der Einmündung der Moselstraße liegt, soll ein neues Wohngebiet entstehen.

Ein Fünftel der Einheiten ist für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen, dies bedeutet niedrige Mieten. Der Projektentwickler wird bei dem Termin die Pläne erläutern.

Zur Wormser Straße hin sollen mehrgeschossige Gebäude entstehen, Einzel- und Doppelhäuser im südlichen Bereich als Übergang zur angrenzenden Siedlung. Im Erdgeschoss der nördlichen Bebauung ist eine Bäckerei/Café-Nutzung vorstellbar. Zum Konzept gehört eine innovative Energieversorgung.

Die Stadtverordneten der CDU wollen zudem über die Verkehrsführung im Wohngebiet südlich der Wormser Straße sprechen – insbesondere in der Nahestraße und der Straße Am Bildstock. Weiteres Thema wird die Situation auf der Wormser Straße sein. Hier soll der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt, der aktuell erstellt wird, Möglichkeiten für Verbesserungen aufzeigen.

Treffpunkt ist am Dienstag (23.), um 19 Uhr, an der Ecke Wormser-/Moselstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.07.2019