Ortstermin bei den Kleingärtnern

Bensheim.Die Wählergemeinschaft „Bürger für Bensheim“ sagt – wie berichtet – Nein zum Baugebiet Bensheimer Südstadt. „Durch ein Wohngebiet mit 1500 Einwohnern würde ein wichtiges Naherholungsgebiet verlorengehen“, argumentiert BfB-Stadtverordnete Ruth Wohland.

Gegen Baugebiet Südstadt

Naturschützer, Bewohner des Hemsbergviertels, Kleingärtner und am Erhalt der Lebensqualität Interessierte sind zum BfB-Ortstermin am Samstag, 18. Januar, um 14 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist am Vereinsheim der Kleingärtner, informiert Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau. Die Argumente der BfB für den Erhalt des Naherholungsgebietes in der Südstadt lauten:

Erhalt des wichtigen Naherholungsgebietes für die Bürger im Süden von Bensheim

Erhalt des Lebensraumes für viele heimische Tier- und Pflanzenarten

Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen und der Erwerbsgrundlage der Landwirte

Erhalt der Fläche als wichtiger Baustein für den Luftaustausch zwischen Odenwald und Ried. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.01.2020