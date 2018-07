Anzeige

Auerbach.Zu einem öffentlichen Ortstermin im Neubaugebiet „In den Zeilbäumen“ in Auerbach lädt die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) für den kommenden Donnerstag (19.) ein.

„Wir nutzen die Sommerpause, um uns vor Ort sachkundig zu machen, ob die Auflagen in den Baugenehmigungen umgesetzt wurden. Wir sehen uns genauer an, wie sich die Ausgleichsmaßnahmen für die Bebauung entwickelt haben und in welchem Zustand sie sind“, kündigt BfB-Stadtverordnete Dr. Ulrike Vogt-Saggau an.

Viele seltene Vogelarten

Im Koalitionsvertrag habe die Wählergemeinschaft BfB mit den Koalitionspartnern CDU und GLB vereinbart, dass die Entwicklung im Bereich Zeilbäume in Auerbach nicht fortgesetzt wird.