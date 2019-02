Ostercamp und Sommertraining

Bensheim.Auch wenn echte Golfer in Deutschland so gut wie immer auf dem Platz spielen, so sind die Sommermonate doch wesentlich angenehmer für eine Trainingseinheit, ein Turnier oder eine entspannte Privatrunde.

Die Jugend des Golfclub Bensheim freut sich daher auf die kommenden Monate, die auch für Interessierte und Neuensteiger einiges zu bieten haben: So können sich Kinder und Jugendliche ab sofort für das regelmäßige Jugendtraining anmelden, welches 20 Wochen lang ab Ende März bis Ende September mittwochs oder freitags auf der Anlage des Golfclubs stattfindet.

Auch für Nichtmitglieder

In den Osterferien findet vom 16. bis 18. April jeweils von 9 bis 13 Uhr ein Golfcamp statt, an welchem auch Nichtmitglieder teilnehmen dürfen. Jeden Vormittag trainieren die Kinder und Jugendlichen unter professioneller Anleitung verschiedene Schlagtechniken und gehen immer auch eine Neun-Loch-Runde über den Platz.

So werden sie je nach Leistungsstand auf die kommenden Turniere, aber auch die Anfänger auf das DGV Golfabzeichen vorbereitet. Auch hierfür kann man sich ab sofort anmelden. Nähere Informationen zum Sommertraining und dem Ostercamp auf der Homepage des Clubs golfclub-bensheim.de oder per Mail jugend@golfclub-bensheim.de oder unter Telefon 06251/67732. red

