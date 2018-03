Anzeige

Hochstädten.Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Osterfeuer am Hochstädter Haus geben. Der Förderverein Heimatpflege Hochstädten lädt für Ostermontag, 2. April, zu einem gemütlichen Blick ins Feuer ein. Schwedenfackeln aus kräftigen Holzstämmen werden ab 18 Uhr brennen. Die Kinder können ihre Stöcke mit Stockbrot oder Marshmallows in knisternde Feuerschalen halten.

Neben Bratwurst und Steaks vom Grill, Maissuppe und süße Köstlichkeiten gibt es selbstverständlich wieder selbst gemachten Eierlikör. Für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen sorgt Steffen Müller-Kaiser am Saxophon mit Begleitung an der Gitarre.

Selbstverständlich können die Besucher auch einen Blick ins Hochstädter Haus werfen. Hier hat sich in den letzten Wochen wieder Einiges getan: Die Wände innen werden aktuell verputzt und die Fliesen in den sanitären Anlagen sind verlegt.