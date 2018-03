Anzeige

Das Osterlicht wird angezündet

Am Ostersonntag, 1. April, lädt die Kirchengemeinde für 6 Uhr zu einem Gottesdienst in den Sonnenaufgang in die Auerbacher Bergkirche mit Pfarrer Engelbrecht ein.

Zu dem Frühgottesdienst gehören das Anzünden und die liturgische Begrüßung des Osterlichts. So wird gezeigt, wie die im Kreuzestod Christi an Karfreitag begründete Trauer mit dem Aufgang der Sonne am Ostertag in helle Freude umschlägt. Die Gemeinde feiert die Auferstehung und den Sieg des Lebens mit fröhlichen Osterliedern. Die musikalische Gestaltung liegt in Händen von Monika Hölzle-Wiesen und Stephanie Holtorp.

Die Künstlerin Irmintraud Teuwisse-Eckard hat wieder eine Osterkerze gestaltet. Ihr Bildmotiv wird in der Osteransprache betrachtet, ihr Licht an alle weitergereicht.

Jeweils mit Pfarrer Karl-Michael Engelbrecht finden am Ostersonntag um 9 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Hochstädten und um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Bergkirche statt. Der Kirchenchor der Gemeinde unter der Leitung von Monika Hölzle-Wiesen wird den Gottesdienst in der Bergkirche musikalisch bereichern.

Am Ostermontag, 2. April, ist um 10 Uhr der Familiengottesdienst mit Taufe in der Bergkirche mit Pfarrer Achenbach. Musikalisch begleitet wird er durch Tobias Dienst an der Orgel. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.03.2018