Ostergottesdienste in Fehlheim

Fehlheim.Die katholische Kirchengemeinde Sankt Bartholomäus lädt zu ihren Gottesdiensten in der Osterzeit ein. Am Gründonnerstag (18.) findet um 16 Uhr ein Abendmahlgottesdienst mit den Erstkommunionkindern und ihren Familien in der Kirche statt.

Um 19 Uhr ist die Gemeinde zum Abendmahlgottesdienst mit anschließender Anbetungsstunde bis zur Mitternacht eingeladen. An Karfreitag (19.) beginnt um 15 Uhr die Karfreitagsliturgie vom Leiden und Sterben unseres Herren. Die Osternachtfeier für die Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg findet dieses Jahr an Karsamstag (20.) um 21 Uhr in Fehlheim statt.

Der Gottesdienst beginnt im Pfarrgarten am Osterfeuer. Dort werden das Feuer und die Osterkerzen gesegnet und das Licht wird weitergereicht. Anschließend geht es in die Kirchen, wo der Gottesdienst vom KKMV Fehlheim mitgestaltet wird. Im Anschluss sind alle Gottesdienstbesucher zum Osterbrot und Hallelujahwein im Pfarrzentrum eingeladen.

Das Festhochamt am Ostersonntag (21.) findet um 9 Uhr in der Kirche Sankt Bartholomäus statt. Anschließend sind die Kinder zur Ostereiersuche im Pfarrgarten eingeladen. Der Ostersonntag wird abgeschlossen mit einem feierlichen Abendlob um 18 Uhr, ebenfalls in der Kirche.

Am Ostersonntag (22.) wirken am Festgottesdienst um 9 Uhr die Schola, die Flötengruppe und Markus Samstag an der Trompete mit. red

