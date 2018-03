Anzeige

Schwanheim.„Ostern ist unser wichtigstes Fest“, so Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein, „darum lädt unsere kleine Landgemeinde groß ein zu zahlreichen Gottesdiensten und Veranstaltungen über die Osterfeiertage.“

Am Karfreitag (30.) werden um 9 Uhr in Langwaden und um 10.15 Uhr in Schwanheim Abendmahlgottesdienste gefeiert. Am Ostersamstag gibt es wegen der Grabesruhe Jesu keine Veranstaltungen. Am Ostersonntag (1.) wird um 6 Uhr eine Auferstehungsfeier in der Schwanheimer Kirche gefeiert, in dem zum ersten Mal seit dem Aschermittwoch wieder das „Halleluja“ gesungen wird. Die neue Osterkerze wird feierlich ihrer Bestimmung übergeben und die Gottesdienste ein Jahr lang erleuchten.

Im Anschluss lädt der Kirchenvorstand zum Osterfrühstück ins Haus der Begegnung ein. Um 10 Uhr wird ein Abendmahlgottesdienst in der Kapelle Rodau gefeiert, der von zwei Gesangseinlagen bereichert wird. Abends findet 19 Uhr eine Klangmeditation in der Schwanheimer Kirche statt. Am Ostermontag (2.) wird um 10.15 Uhr zum Abendmahlgottesdienst in Schwanheim eingeladen. red