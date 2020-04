Schwanheim.Die Kirchengemeinde Schwanheim lässt zu folgenden Zeiten an Ostern die Kirchenglocken der Mollerkirche läuten: Am heutigen Gründonnerstag (9.) um 19.30 Uhr (zur Erinnerung an das letzte Abendmahl), am Karfreitag (10.), 15 Uhr (zur Todesstunde Jesu Christi), Ostersonntag, 12. April), 6 Uhr (Festgeläut zur Auferstehung) sowie um 12 Uhr zusätzlich als ökumenische Aktion. red/Archivbild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.04.2020