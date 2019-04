Ostern in der Bergkirche

Auerbach.Die Evangelische Kirchengemeinde Auerbach lädt für Gründonnerstag (18.) um 19 Uhr ins Gemeindezentrum in die Bachgasse ein zum Agapemahl in Erinnerung an die Mahlgemeinschaft Jesu mit seinen Jüngern. Musikalisch umrahmt wird die Feier von Eva-Maria Dreizler mit Oboe und Klavier. Außerdem singt Almuth von Wolffersdorff, begleitet von Ann-Claire Lies.

Am Karfreitag findet um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Bergkirche mit Pfarrer Engelbrecht statt. Der musikalische Teil des Gottesdienstes wird gestaltet von der Kirchenmusikerin Monika Hölzle-Wiesen, Otfried Miller und dem Kirchenchor der Gemeinde.

Am Ostersonntag (21.) um 6 Uhr lädt die Kirchengemeinde ein zum Gottesdienst in den Sonnenaufgang in der Auerbacher Bergkirche. Zu dem Frühgottesdienst mit Pfarrer Engelbrecht gehören das Anzünden und die liturgische Begrüßung des Osterlichts. Die musikalische Gestaltung liegt in Händen von Monika Hölzle-Wiesen und Stephanie Holtorp. Die Künstlerin Irmintraud Teuwisse-Eckard hat wieder eine Osterkerze gestaltet.

Jeweils mit Pfarrer Achenbach findet am Ostersonntag um 9 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Hochstädten und um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Bergkirche statt. Die musikalische Begleitung übernimmt Gerd Kaufhold.

Am Ostermontag (22.) um 10 Uhr ist Gottesdienst mit Taufen in der Bergkirche mit Pfarrer Karl-Michael Engelbrecht. Musikalisch begleitet wird er durch den Flötenkreis der Gemeinde und Eva-Maria Dreizler an der Orgel. red

