OWK Auerbach startet mit Radtour

Auerbach.Nach einer fast dreimonatigen Pause wegen der Corona-Pandemie startet der OWK Auerbach nun einen Neuanfang und lädt zur Radtour für Sonntag (7.) ein. Auf verschlungenen Pfaden soll es Richtung Pfungstadt-Hahn gehen. 55 Kilometer wollen die Radler unterwegs sein, eine Einkehr ist nicht vorgesehen, also heißt es, ausreichend Verpflegung mitnehmen.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Auerbacher Bahnhof, wo die Gruppe gegen Abend auch wieder eintrifft. Tourenleiter ist Michael Hoppe, Telefon 06251/8284070. Mit Wanderungen will der Verein im Juli wieder beginnen: am 19. Juli über den Wanderweg H 6 von Heppenheim durch Weinberge und Wald und am 2. August über den Comoder Weg zum Alsbacher Schloss. Beide Wanderungen sind Halbtagstouren.

Die Seniorenwanderungen starten später, sie werden in der Presse angekündigt. Natürlich gelten für die Teilnehmer die Vorgaben zum Schutz vor Infizierungen. Auf Umarmungen und Händeschütteln wird verzichtet, der Abstand eingehalten und die weiteren Vorsichtsmaßnahmen zur Hygiene beachtet, schreibt der Odenwaldklub. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020