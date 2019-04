OWK Auerbach wandert am 1. Mai

Auerbach.Die Wanderfreunde des OWK Auerbach treffen sich am 1. Mai um 9.30 Uhr am Bürgerhaus Kronepark, um gemeinsam durch die Kleingärten nach Zwingenberg zu laufen. Von dort geht es hinauf auf den Höllberg, wo die erste Rast am dortigen Stand der Bergsträßer Weinlagenwanderung eingelegt wird.

Auf dem Blütenweg geht es weiter zum Stand des Weingutes Simon-Bürkle. Dann hat aber das Wandern erst einmal Vorrang. Hoch führt der Weg zur Luciberg-Hütte und zum Commoder Weg bis zum Parkplatz „Bauersheck“.

Durch das Hochstädter Tal geht es weiter und wieder hinauf zur Eremitage, von wo aber der direkte Weg zum Abschluss im Schützenhaus führt.

Die Gehzeit der Wanderung beträgt vier Stunden, Wanderführerin ist Margarete Knop, Telefon 06251/74887. red

