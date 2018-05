Anzeige

Bensheim.Der Odenwaldklub Bensheim nahm erfolgreich an der 35. Internationalen Hatzbachtalwanderung teil und belegte bei rund 800 Teilnehmern in der Mannschaftswertung einen hervorragenden Platz. An Christi Himmelfahrt startete der Bus mit den OWK-Wanderführern Mechthild und Wolfgang Nahrgang sowie Mitgliedern und Gästen zur IVV-Wanderung.

Zu Beginn wurde die Gruppe mit Regen und dunklen Wolken begrüßt, aber je näher man dem Ziel kam, umso besser wurde das Wetter. Bei strahlendem Sonnenschein kam die Gruppe in Hatzbach an und startete auf den perfekt markierten Wanderstrecken – überwiegend auf Waldwegen. Die Tour stand unter dem Motto „Mittelalterliche Holzkohlegewinnung und Eisenerzverhüttung“. Nach der Wanderung stärkte man sich im Bürgerhaus. Danach nahm die Gruppe aus Bensheim noch an einer Führung zu den „ Fünf Tugenden“ , einer Gruppe von fünf Figuren aus Sandstein auf dem Gelände der Adelsfamilie Knoblauch zu Hatzbach, teil. red/Bild: OWK