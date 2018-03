Anzeige

Gronau.Beim Odenwaldklub Bensheim stand am 4. März eine Wanderung nach Gronau auf dem Programm. Verantwortlich für die Tour war Erna Jarz. Trotz des kalten und nebligen Wetters kamen 23 Wanderer zum Treffpunkt. Die Tour führte auf dem Hemsbergweg durch die Weinberge aufwärts zur Ahlengasse.

Schöner Panoramaweg

Die Wegstrecke über die Ahlengasse in den Bannwald ist ein schöner Panoramaweg, der einen nachhaltigen Eindruck von der reizvollen Bergstraßenlandschaft hinterlässt. Die Gruppe kam bei Sonnenschein und fast frühlingshaften Temperaturen gut gelaunt im Gronau an, wo sie zur Mittagspause in der Gaststätte „Scholzehof“ von weiteren OWK-Mitgliedern erwartet wurde.

Der Rückweg führte am Campingplatz vorbei durch die Weinberge zum Schönberger Kreuz und über den Höhenweg zurück nach Bensheim. Es wurden 14 Kilometer erwandert. Dieter Brendel dankte der Wanderführerin für die schöne Tour. red/Bild: OWK