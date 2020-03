OWK fährt im April nach Lich

Bensheim.Der OWK Bensheim lädt ein zur Tagesfahrt für den 22. April nach Lich. Die Gruppe trifft sich um 8.45 Uhr am Bahnhof in Bensheim, von dort geht es gemeinsam mit dem Zug nach Lich. Bei einem Stadtrundgang lernt man die historische Altstadt und die Schlossanlage kennen.

Es besteht die Möglichkeit zum Mittagessen. Am Nachmittag erwartet die Gruppe eine Führung in der dortigen Brauerei. Nach dem Abschluss in der Brauerei geht es wieder mit der Bahn zurück nach Bensheim.

Die Teilnehmerzahl ist limitiert und muss telefonisch angemeldet werden. Anmeldung ab sofort bei der Wanderführung Ehepaar Nahrgang, Telefon 06251/8604900. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020