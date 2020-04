OWK sagt weitere Veranstaltungen ab

Auerbach.Der Vorstand des OWK Auerbach teilt mit, dass zum Schutz ihrer Mitglieder und Gäste bis auf Weiteres alle Veranstaltungen der Ortsgruppe ausfallen. Das betrifft die Hauptversammlung am 29. März, die Seniorenwanderung am 8. April und die Wanderung mit dem Pfälzerwald-Verein auf dem Nibelungensteig am 26. April.

Neue Termine werden im Internet (www.owk-auerbach.de), per Aushang in den Schaukästen in der Darmstädter Straße und am Alten Rathaus in der Bachgasse sowie im BA bekanntgegeben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.03.2020