OWK-Tour durch Wiesen und Weinberge

Auerbach.Als genau richtig für einen Sonntag, für den hohe Temperaturen angekündigt waren, erwies sich eine Wanderung des OWK Auerbach in unmittelbarer Umgebung. Ohne Eile ging es zunächst durch die Wolfsschlucht und von da, vorbei an der Ludwigslinde, zum Schönberger Sportplatz und zum Wambolder Sand.

Nach allen Seiten hin bietet diese von Weinbergen und Wiesen geprägte Landschaft wunderbare Ausblicke. Vom Wambolder Sand zum Mozenrechweg hängen in den Streuobstwiesen die Bäume voller Früchte. Hinunter zur Lauter wurde es schattiger und der Weg am zum Teil renaturierten Bach entlang nach Bensheim war erholsam. Noch früh am Tag, beschlossen einige Wanderfreunde zum Sommerfest der Kleingärtner in Auerbach zu gehen und freuten sich zusammen mit Christel und Reinhard Strößinger, die die Wanderung führten, auf Speis und Trank und einen gemütlichen Ausklang. red/Bild: OWK

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.08.2019