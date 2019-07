OWK-Wanderer im Vorderwald unterwegs

Bensheim.24 Wanderer des Odenwaldklubs Bensheim hatten sich eingefunden, um an der von den Eheleuten Erika und Egon Roth gut vorbereiteten Wanderung im Vorderwald teilzunehmen. Vom Parkplatz Friedhof Bensheim-Mitte ging es in Richtung Schutzhütte im Wolfsmagen, wo bereits die Zeller Teilnehmer auf die Hauptgruppe warteten. Nach einer kurzen Stärkung ging es weiter in Richtung Vorderwald. Auf gut begehbaren Waldwegen erreichte die Gruppe nach 10 Kilometern das Tagesziel, wo die Wanderung ausklang. Im Namen der Gruppe bedankte sich Marianne Degenhardt bei den Wanderführern der gut vorbereiteten und gelungenen Tour. red/Bild: OWK

