OWK wanderte durch die Weinberge

Bensheim.Bei idealen Temperaturen wanderte der OWK Bensheim vom Friedhof Mitte über die Hemsbergstraße durch die Weinberge zum Rebmuttergarten. Weiter ging es an der B 3 bis zur Straße nach Unter-Hambach. In der Mitte des Ortes weiter mit dem Blütenweg-Zeichen, in Serpentinen an alten Rebsorten vorbei bis hin zum Millenium-Kreuz.

Blick über die Bergstraße

Dort wurde Rast gemacht und der wunderschöne Blick über die gesamte Bergstraße genossen. Anschließend ging es weiter zum Hambacher Kreuz, vorbei am Hemsbergturm und in Sichtweite das Auerbacher Schloss und der Melibokus, bis zur Mittagsrast in der Vetters Mühle in Zell.

Nach der Rast, bei der man auch auf die Kurzwanderer traf, die vom Friedhof Mitte über die Bleiche, den Baßmann und den Höhenweg nach Zell gewandert waren, ging es zurück nach Bensheim.

Dieter Brendel dankte den beiden Wanderführerinnen Kirsten Schumacher und Erna Jarz für die wunderschöne und abwechslungsreiche Tour. Die beiden Wanderführerinnen wiederum dankten Agathe Mayer für die Führung der Kurztour. red/Bild: OWK

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.09.2020