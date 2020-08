OWK war in Weinheim unterwegs

Bensheim.Vom Bahnhof Weinheim wanderte eine Gruppe des OWK Bensheim zum Schlosspark, vorbei an der 300 Jahre alten Libanon-Zeder und dem 130 Jahre alten Gingo-Baum. Am Ausgang vom Schlosspark begann die Wanderung im Exotenwald. Gleich am Anfang erinnert ein Gedenkstein an Christian Friedrich Gustav von Bergheim, der 1872 auf dem 60 Hektar großen Gelände 150 fremdländische Baumarten gepflanzt hat. Die Wanderung auf einem Rundweg bei sehr angenehmen Temperaturen führte wieder zurück zum Schlosspark.

Auf dem historischen Marktplatz war einer Rast vorgesehen. Danach wurde der Hermannshof besucht. Der Unternehmer Ernst Freudenberg hatte in dem 2,2 Hektar großen Anwesen im sogenannten Herrenhaus seinen Wohnsitz. Der Garten wurde 1963 in einen öffentlichen Schau-und Besichtigungsgarten überführt.

Die besonders geschützte Lage des Gartens ermöglicht die Pflanzung von Stauden und Sträuchern mit sehr unterschiedlichen Ansprüchen an Licht und Feuchtigkeit.

Brigitte Bach dankte zum Abschluss den Wanderführern Agathe Mayer und Willi Völker für die sehr Informative und interessante Wanderung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.08.2020