Oyan: Politik ist jetzt am Zug

Bensheim.Der Masterplan für eine bessere Luft in Bensheim ist erstellt und liegt vor. Doch wie geht es nun weiter? Der Stadtverordnetenversammlung wird die Ausarbeitung zur Info vorgelegt – und danach ist nach Angaben von Stadtrat Adil Oyan (Grüne) die Kommunalpolitik am Zug. „Es müssen Entscheidungen getroffen werden, die müssen aber aus der Politik kommen.“

Es sei durchaus empfehlenswert, dass man etwas unternimmt, bemerkte der Umweltdezernent auch mit Blick auf Diesel-Fahrverbote in anderen Städten. „Wir wollen den Verkehr nicht verbieten, aber grundsätzlich sind es die zu vielen Abgase, die mit für eine hohe Stickstoffdioxidkonzentration verantwortlich sind“, betonten Oyan und Umweltberater Max Thiel. Allerdings fühle man sich als Kommune in dieser Angelegenheit schon etwas alleingelassen.

Dreh- und Angelpunkt ist für den Stadtrat die Mobilitätswende. In der heutigen Berufswelt müssten die Leute mobil sein. Individualverkehr und immer mehr Autos auf den Straßen könnten aber nicht die Lösung sein. Oyan sieht sowohl die Politik als auch die Gesellschaft gefordert, diesen Trend umzukehren, ohne dass die Mobilität leidet. Ein besserer innerstädtischer Radverkehr wäre eine Option. „Es muss attraktiv sein, auf das Fahrrad umzusteigen.“

Mit dem Radverkehrskonzept, Investitionen in Radwege und dem in Planung befindlichen Fahrradparkhaus befindet man sich in Bensheim bereits auf einem guten Weg. Gestärkt werden muss allerdings der ÖPNV. „Wir brauchen eine kurze, verlässliche Taktung“, nannte Oyan ein Beispiel.

Max Thiel verwies zudem auf die Niederlande. Dort gebe es eine Bezahlkarte für das ganze Land, man muss sich keine Gedanken machen, in welchem Tarifverbund man gerade mit Bus oder Bahn unterwegs ist. Fahrkosten werden über die Karte vom Konto abgebucht. „Generell wird es ein Umdenken geben müssen in der Gesellschaft“, sind sich Oyan und Thiel sicher, dass eine Mobilitätswende nur funktionieren kann, wenn alle mitziehen. dr

