Unwetter tobte im Raum Hardheim, Höpfingen und Walldürn

Viele Sachschäden nach Hagelsturm

Am Montagmittag wütete ein heftiges Unwetter mit starkem Hagelsturm im Raum Hardheim-Höpfingen-Walldürn. Das volle Ausmaß der Schäden zeigte sich erst am nächsten Tag. Hardheim/Höpfingen. Personenschäden – so viel vorweg – gab ...