Oysterband spielt im Musiktheater Rex

Bensheim.Die britische Oysterband ist im Rahmen ihrer „Everywhere I Go“-Tour am Freitag, 8. Februar, zu Gast im Musiktheater Rex. Beginn ist um 20.30 Uhr. Die vielfach ausgezeichnete Band ist auch noch nach über vier Dekaden kreativ und voller Energie.

Einige ihrer besten Songs reihen sich in den modernen Folk-Rock-Kanon ein – etwa „Put Out The Lights“, „When I’m Up“, „Blood Wedding“, „Everywhere I Go“, „The Oxford Girl“, „Granite Years“ oder „Native Son“. Diese und viele weitere Songs ihres Repertoires werden die Musiker im Rex zelebrieren.

Aus ihrer gelegentlichen Zusammenarbeit mit der Folk-Diva June Tabor entstanden die zwei zeitlosen und mehrfach ausgezeichneten Alben „Freedom & Rain“ und „Ragged Kingdom“. red/Bild: Rex

