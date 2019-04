Paarkurs im Familienzentrum

Bensheim.Ab Freitag, 3. Mai, findet im Familienzentrum Bensheim von 19.30 bis 22 Uhr ein dreiwöchiger Paarkurs zum Thema „Gut miteinander reden ist lernbar“ statt. Aus der Art, wie Paare miteinander reden, entsteht Zufriedenheit oder aber auch Frust.

In diesem Kurs, in dem als Gruppe und als Paar gearbeitet wird, soll es unter anderem darum gehen: Wie reden wir miteinander? Wie kann ich auch schwierige Themen ansprechen und rüberbringen? Wie kann ich besser verstehen und werde besser verstanden? Kommunizieren Männer und Frauen unterschiedlich?

Gelernt werden soll, sich so auszudrücken, dass beim Partner ankommt, was mitgeteilt werden soll. So zuzuhören, dass das ankommt, was der Gegenüber meint. red

