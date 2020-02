Pächter stellen Konzept vor

Bensheim.Die Pächter von Herrenhaus und Pegasus, Heike Grammbitter und Thorsten Dewald, geben am Sonntag (1.) ab 14 Uhr im Herrenhaus Auskunft über die aktuelle Lage, die Umstände, die zu dem Streit mit der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen ums Herrenhaus führten. Vor Ort mit dabei sind nach Angaben der beiden „Personen aus Kunst und Kultur sowie aus der Gastronomie der Region“.

Bilder und Info-Material

Vorgestellt wird außerdem das Konzept von Varieté Pegasus und Landgasthof Herrenhaus. Ausgestellt werden unter anderem Bilder und Info-Material, die Einblick in die wichtigsten Stationen des Herrenhaus seit der Neueröffnung 2014 geben sollen. Eingeladen sind „alle interessierten Mitbürger, die Wert auf eine Erhaltung der individuellen Gastronomie in der Region und einen Weiterbetrieb des Landgasthof Herrenhauses im Staatspark Fürstenlager haben“, heißt es in der Ankündigung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.02.2020