Bensheim.Ein Vorgeschmack auf den Klimawandel? Das fragt sich unser Fotograf Thomas Neu bei diesem Anblick in Schwanheim: Vielleicht ist es in ein paar Jahren ganz normal, dass Palmen in unseren Breiten wachsen. Bei Temperaturen von über 30 Grad, die für die kommenden Tage – und vielleicht sogar für die nächste Woche – vorhergesagt werden, kann man sich das momentan durchaus vorstellen. Und selbst in Süditalien – etwa in Neapel – ist es momentan nicht ganz so heiß wie hier an der Bergstraße . . . red/Bild: Neu