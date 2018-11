Papageno und die Zauberflöte in der Grundschule

Bensheim.Er ist ein lustiger Geselle und nimmt es mit der Wahrheit nicht immer ganz genau: Papageno, der berühmteste Vogelhändler der Welt, ist einer der zauberhaften Figuren aus der Oper „Die Zauberflöte“, die am Montag in der Turnhalle der Grundschule der Kappesgärten die Kinder begeisterten. Das Tourneetheater Mannheim gastierte mit der Oper aus der Feder von Wolfgang Amadeus Mozart in Bensheim. Selbst wer noch nie in einer Oper war, die Melodien der Zauberflöte kennt fast jeder. Die beiden Akteure und Sänger Lukas Anton und Nelly Palmer erzählten die wundersame Geschichte von Pamina, der Tochter der Königin der Nacht, die von dem Fürsten Sarastro in einen Tempel entführt wurde, und von dem jungen Prinzen Tamino, der gemeinsam mit dem lustigen Vogelfänger Papageno sich auf den Weg macht, um die Prinzessin zu befreien. Damit dies gelingen kann, übergibt die Königin der Nacht Tamino eine goldene Zauberflöte und Papageno ein magisches Glockenspiel, die bei Gefahr Hilfe leisten sollen. Auch ein Teil der Schüler durfte bei der Aufführung mitmachen, und als Kinder von Papageno und seiner Frau Papagena in ein Vogelkostüm schlüpfen. Die Aufführung wurde von den Zuschauern intensiv verfolgt, und immer wieder wurden sie miteinbezogen, damit die Geschichte ein glückliches Ende finden konnte. tn/Bild: Neu

