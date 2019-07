Parfümerie Scheid heißt jetzt „Werner“

Bensheim.Ein neuer Name in der Bensheimer Hauptstraße und doch bleibt für die Kundschaft alles beim Alten: Die Parfümerie Scheid wurde kürzlich von Peter und Inge Scheid an die Firma Werner mit Sitz in Sandhausen verkauft, aber das Team um Inge Scheid berät weiterhin in gewohnt kompetenter Weise die Kundschaft. Auch die Öffnungszeiten bleiben gleich.

Genau wie die Familie Scheid hat auch die Firma Werner eine lange Familientradition. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1870 von Fritz Werner in Heidelberg als Drogerie nach französischem Vorbild. Einzige Veränderung in Bensheim ist neben dem Namenszug am Gebäude eine erweiterte Produktpalette, die den anderen Werner-Filialen angeglichen ist. tn/Bild: Neu

