Parkinson-Gruppen besichtigen Spezialklinik

Bensheim.Die Parkinson-Selbsthilfegruppen Bensheim und Weinheim hatten sich zu einer Tagesfahrt mit Besuch des Parkinson-Zentrums Gertrudis Kliniken in Biskirchen zusammengeschlossen. Ein Bus brachte die 30 Mitglieder und Angehörigen in die Spezialklinik bei Weilburg in Oberhessen.

Die Vorplanung des Besuchs hatten die Regionalgruppenleiterinnen Ingrid Hofmann und Gudrun Storch geleistet. Beide Damen begrüßten die Teilnehmer und gaben Erläuterungen zu dem Tagesprogramm in den Kliniken.

Menschlichkeit und Medizin

Das Zentrum wurde 1995 in Leun-Biskirchen gegründet, verfügt heute über 150 Betten und genießt mit seinem Leitmotiv „Menschlichkeit und Medizin“ einen guten Ruf. Es bietet Patienten mit Morbus Parkinson und anderen Bewegungsstörungen eine ganzheitliche multimodale Behandlung in angenehmer Atmosphäre. Für die Besucher bestand die Möglichkeit, im Rahmen der Informationsveranstaltung an einer Hausführung teilzunehmen oder ein umfangreiches Vortragsprogramm zu besuchen. So wurden Parkinson-News 2019 aufgezeigt, die Hilfe des Partners angesprochen, auf logopädische Veränderungen bei der Krankheit hingewiesen, Hilfsmittel erläutert und inParkins einem interessanten Vortrag die Fahrtauglichkeit aufgezeigt. Aber auch andere Fachvorträge und Übungen wurden angeboten.

Gudrun Storch und Ingrid Hofmann bedankten sich für die Teilnahme an diesem interessanten Klinikbesuch. Weitere gemeinsame Aktionen der Selbsthilfegruppen Bensheim und Weinheim wurden aufgrund der positiven Erfahrungen angeregt. mz

