Anzeige

Bensheim.Der Parkplatz hinter dem AV-Markt wird einen konkreten Namen bekommen. Noch im Dezember beschied der Magistrat eine Anfrage der FDP-Fraktion, ob eine Benamung des Parkplatzes möglich sei, um Besuchern von Sportveranstaltungen diesen in der Anfahrtsbeschreibung konkret benennen zu können, eine Absage. Wörtlich hieß es damals: „Im Rahmen ihrer hoheitlichen Tätigkeit kann die Stadt Bensheim durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung grundsätzlich einen Platz benennen. Jedoch sollte dieser Platz eine besondere Bedeutung haben. Dies wird bei einem Parkplatz nicht gesehen. Zur besseren Auffindbarkeit kann man die Adresse des AV-Marktes angeben, zum Beispiel hinter oder neben Fehlheimer Straße 100.“

Nun aber liegt ein Beschlussvorschlag seitens der Verwaltung für die zuständigen Gremien und die Stadtverordnetenversammlung vor, wonach der besagte Parkplatz hinter dem AV-Markt die Bezeichnung „Weiherhaus-Süd“ erhalten soll.

„Was auch immer den plötzlichen Sinneswandel beflügelt haben mag: Hauptsache ist, dass es nun eine Lösung gibt, die vor allem auswärtigen Besuchern von Sportveranstaltungen das Auffinden des Parkplatzes erleichtert,“ so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jascha Hausmann. „Wie der Platz letztlich heißt, ist in diesem Zusammenhang nicht so wichtig, da er keine kulturelle, sondern eine ganz praktische Bedeutung hat“, ergänzt der stellvertretende Ortsvorsteher von Bensheim-Mitte, Thorsten Eschborn.