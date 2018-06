Anzeige

Ein weiterer Vorschlag aus dem vergangenen Jahr sei die optische Aufwertung der Ortseinfahrten. Eine Ergänzung der Ortsbeschilderung des Fußweges zum Schloss, zum Fürstenlager und für Veranstaltungshinweise an den Ortseinfahrten sei wünschenswert.

Die vorhandenen Hörstationen „Bensheim hören“ mit touristischen Hinweisen sollten bessere Beschilderungen erhalten, meint die SPD. Zusätzlich zum alten Rathaus sollte ein Hinweis für den Bereich Bachgasse an der Einmündung in die Darmstädter Straße vorgesehen werden. Eine weitere Station mit eigener Rufnummer sollte am Auerbacher Bahnhof eingerichtet werden, so die SPD abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.06.2018