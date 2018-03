Parktheater erhält einen Aufzug

Anzeige

Bensheim.Mehrere Millionen Euro fließen in diesem Jahr in die städtische Infrastruktur. Dazu zählt die Sanierung von Straßen in Schwanheim oder Gronau ebenso wie der Bau einer Lagerhalle auf dem ehemaligen Bundeswehrdepotgelände.

Doch was wurde mit dem Haushaltsplan 2018 noch beschlossen? Ein kleiner Überblick:

Parktheater: Das Eysoldt-Foyer im oberen Stockwerk wird mit einem Fahrstuhl barrierefrei angebunden. Die Kosten belaufen sich auf 65 000 Euro.