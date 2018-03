Anzeige

Bensheim.St.-Patricks-Party in Bensheim: Am Samstag (17.) spielt die Band O’Cat ab 20 Uhr im Mab’s in der Fußgängerzone. Eintritt ist frei. Die Band von der Bergstraße spielt puren, handgemachten Folk aus Irland, Schottland und Umgebung.

Instrumentals mit ordentlichem Drive, traditionelle Balladen sowie Eigenkompositionen umfassen das vor Spielfreude sprühende Programm des Quartetts. Im rein akustischen Set aus Violine, Tin Whistle, verschiedenen Blockflöten, Tenorbanjo, Mandoline und Gitarre wird die Irish Traditional Music mit ihren Reels, Jigs und Hornpipes präsentiert, ergänzt durch erdige Gesangsstücke und musikalische Ausflüge auch in die Neuzeit.

O’Cat setzt sich aus ausgebildeten Musikern sowie autodidaktischen Rock‘n‘Rollern zusammen. Die Herzblut-Mischung zwischen den beiden Genres sorgt gleichermaßen für eine hohe musikalische Qualität sowie die für diese Musik notwendige Rauheit. red