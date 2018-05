Anzeige

Bensheim. Der 95 Jahre alte ehemalige Schumachermeister strahlt: „Heut’ ist Leben im Haus. Da bin ich wieder ein junger Bursch’“, sagt er zu Beginn der „Ü-90-Party“ im Awo-Sozialzentrum in Bensheim sichtlich vergnügt. „Ich freue mich, dass hier noch so viele alte Leute sind, denn viele sind ja tot.“ Rund 70 Menschen im Alter 90 plus sind zu der Hochbetagten-Feier am Montagnachmittag gekommen. Sie schunkeln und singen zur Musik des Duos „Sorgenbrecher“ - Helmut Gondolph und Georg Keil -, essen Kuchen und trinken Erdbeerbowle.

Alle rund 300 Bewohner über 90 in der Stadt mit ihren rund 42 000 Einwohnern seien angeschrieben worden, sagt der städtische Pressesprecher Matthias Schaider. „Die 70 Plätze waren innerhalb eines Tages belegt.“ Mehr Platz gebe es nicht und das Budget von 500 Euro sei auch ausgereizt, erklärt Andrea Schumacher von der Stadt die Begrenzung.

Die erste Veranstaltung dieser Art 2014 zum Hessentag sei so gut angekommen, dass sie seither jedes Jahr einmal wiederholt werde. dpa