Passant kam Seniorin zu Hilfe

Bensheim.Ein Passant kam am Freitagmorgen (15. Februar) einer Seniorin in der Hauptstraße in Bensheim gerade noch rechtzeitig zur Hilfe, als diese bestohlen werden sollte. Die ältere Frau trug an diesem Tag ihre zwei Einkaufstaschen nach Hause, als sie unvermittelt von einer fremden Frau angegangen wurde.

Um in den Besitz der Handtasche zu kommen, schrie sie die Seniorin an, während sie an der Tasche riss. Durch den Ruck fiel die ältere Frau hin, ohne die Tasche loszulassen. Noch bevor die Diebin ihr Ziel erreichen konnte, eilte der noch unbekannte Passant zur Hilfe.

Die circa 30 Jahre alte Täterin sprach deutsch und soll etwa 1,65 Meter groß sein. Die Polizei sucht den Helfer sowie Zeugen, die den Vorfall gegen 11 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus beobachtet haben. pol

