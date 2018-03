Passionsandachten zum Thema Schuld

Anzeige

Schwanheim.Die Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim lädt in den nächsten Wochen zu besonderen Gottesdiensten alle Interessierten ein.

Wie in jedem Jahr finden in der vorösterlichen Zeit mittwochs Passionsandachten in Rodau statt. Unter dem Motto „Schau – ein Kreuz“ wird am 7., 14. und 21. März – jeweils um 18.30 Uhr – in die Kapelle Rodau eingeladen. Durch Betrachtung ausgewählter Bilder sollen verschiedene Schulderfahrungen von Menschen zur Sprache kommen. Die Andachten werden gestaltet von Doris und Hans-Joachim Greifenstein. „Es geht um krankmachende Strukturen, Belastungen und Gefahren und die Erkenntnis, wo wir dennoch Hoffnung finden können,“ so Pfarrer Greifenstein.

Die Passionszeit wird von beiden großen christlichen Kirchen traditionell als Vorbereitungszeit auf das Osterfest begangen.