Bensheim.Die Karfreitagsprozession ist ein jährlicher kultureller Höhepunkt in Bensheim, der tausende Zuschauer aus der Region und darüber hinaus beeindruckt. Am Freitag (30.) ziehen zum 36. Mal rund 90 Laiendarsteller in historisierenden Kostümen durch die Innenstadt und stellen den Kreuzweg nach.

Um 10.30 Uhr beginnt das Ereignis mit der Festnahme Jesu am Beauner Platz. Die zweite Station am Rinnentor zeigt Jesus vor dem Hohen Rat.

Ostergeschehen erlebbar machen

Die Darsteller und Zuschauer ziehen dann weiter zum Spitalbrunnen, wo Jesus dem römischen Statthalter Pontius Pilatus vorgeführt und zum Tode verurteilt wird. Schließlich wird am Marktplatz die Kreuzigung gezeigt. Der Katholische Kirchenmusikverein St. Bartholomäus Fehlheim umrahmt die Prozession musikalisch.