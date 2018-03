Anzeige

Bensheim.Wenn man am Berliner Ring an einer ganzen Reihe von Baggern vorbeifährt, wird das Kind im Mann geweckt. Wer hat nicht in jungen Jahren von einer Karriere als Baggerfahrer geträumt? Dass man diesen Traum auch wahr machen kann, haben die Paten für Ausbildung (PfAu) bei einem Besuch der Firma Bobcat erfahren. Die Paten, die jugendlichen Haupt- und Realschülern beim Suchen und Finden eines Praktikums- oder Ausbildungsplatzes helfen, waren zu ihrem zweimonatlichen Treffen diesmal bei dem Unternehmen in Bensheim eingeladen. Jascha Markowski, Personalwesen, hat die PfAu-Paten über das Unternehmen informiert und bei einem Betriebsrundgang Erläuterungen gegeben.

30 Mitarbeiter, zwei Azubis

In der Niederlassung Bensheim arbeiten rund 30 Mitarbeiter, die sich um den Verkauf, die Vermietung und Reparatur der Baumaschinen kümmern. Ein umfangreiches Ersatzteillager ist angegliedert. Die Kundenpalette reicht von Baubetrieben, Garten- und Landschaftsbauern bis hin zu Gemeinden.

Die PfAu-Paten interessierten sich natürlich besonders für die Ausbildungssituation. Zurzeit sind ein Azubi im kaufmännischen Bereich und ein Land- und Baumaschinen-Mechatroniker in Bensheim beschäftigt. Bobcat versucht jedes Jahr, am Standort einen Mechatroniker auszubilden. Die Lehrzeit beträgt 3,5 Jahre im dualen System. Die praktische Ausbildung erfolgt in der Niederlassung, die Theorie wird in der Gewerbeschule Breisach vermittelt.