Paul Panzer in der Weststadthalle

Bensheim.Paul Panzer (Bild) kommt mit seinem aktuellen Programm „Midlife Crisis – willkommen auf der dunklen Seite“ am Freitag, 27. März, um 20 Uhr in die Weststadthalle. Tickets gibt es im Vorverkauf an den bekannten Stellen – unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816.

Dass das Leben kein Ponyhof ist, hat sich wohl jeder schon einmal gedacht. Doch was die „goldene Mitte“ tatsächlich für uns alle bereithält, damit konnte selbst Paul Panzer nicht rechnen. Denn sind die Kinder erst erwachsen, Frau und Hund aus dem Haus, macht die „Midlife Crisis“ auch vor Paul Panzer nicht halt. Die scheinbar wichtigen Dinge des Lebens sind getan und zum ersten Mal im Leben hat Paul Zeit nur für sich und die Frage: Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt?

Nach über 15 Jahren live auf der Bühne und mehreren Millionen Zuschauern in sechs Soloprogrammen taucht Paul Panzer ein, in eine Welt, die wir so noch nie gesehen haben, so der Veranstalter. red/Bild: Tim Wegner

Info: Termine und Infos unter www.paulpanzer.de

