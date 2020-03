Paul Panzer, Vereine, Kirchen, PiPaPo-Theater

Bensheim.Am Wochenende erreichten die Redaktion weitere Absagen von Veranstaltern im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Coronavirus. Im Folgenden ein Überblick:

Paul Panzer

Paul Panzer steckt in seinem neuem Programm in der „Midlife Crisis“ – was er am 27. März in der Weststadthalle in Bensheim beweisen wollte. Doch das Coronavirus hat – wenig überraschend – auch dieser Veranstaltung einen Riegel vorgeschoben. Der Auftritt des Comedians soll nun am Dienstag, 18. August, um 20 Uhr über die Bühne gehen. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, teilte der Veranstalter mit.

Bürgerhilfe

Die für Donnerstag, 23. April, vorgesehene Mitgliederversammlung der Bürgerhilfe Bensheim wird verschoben. „Wir haben ein hohes Durchschnittsalter bei unseren Mitgliedern und sind deshalb wegen des Coronavirus besonders sensibilisiert. Ein Ersatztermin wird zu gegebener Zeit mitgeteilt,“ informieren Franz Apfel und Peter Röhrs vom Vorstand.

Museumsverein

Die Mitgliederversammlung des Museumsvereins am Mittwoch (18.) muss abgesagt und auf einen späteren Termin verschoben werden. Der neue Termin werde rechtzeitig bekanntgegeben, bemerkte der Vorstand.

Kolpingsfamilie

Mit Rücksicht auf die Gesundheit aller sagt die Kolpingsfamilie Bensheim alle eigenen Termine und alle öffentlichen Veranstaltungen im Kolpinghaus bis Ostern 2020 ab. „Wir bitten um Verständnis“, heißt es in einer Pressenotiz.

PiPaPo-Theater

Angesichts der aktuellen Situation und einer Empfehlung der Stadt Bensheim folgend, sieht sich das PiPaPo-Theater veranlasst, alle Veranstaltungen bis zunächst 30. April abzusagen. Soweit möglich, werden die Termine nachgeholt und Karten behalten ihre Gültigkeit. Ansonsten werden die Kosten an den vorgesehenen Aufführungstagen ab 19 Uhr an der Abendkasse des PiPaPo-Theaters erstattet, schrieb das Theater am Wochenende in einer Pressemitteilung.

Kirche Schwanheim

Die evangelische Kirchengemeinde Schwanheim weist darauf hin, dass die angekündigten Passionsandachten mittwochs in Rodau nicht stattfinden werden. Die Gottesdienste an den Sonntagen sollen vorerst stattfinden. „Bitte achten Sie auf Veröffentlichungen in der Presse, der Schaukästen und der Homepage der Kirchengemeinde Schwanheim“, informiert die Gemeinde.

Misereor-Vortrag fällt aus

Die Veranstaltung des Weltladens Sankt Georg in Kooperation mit Pax Christi Bergstraße am heutigen Montag (16.) um 18.30 Uhr im Lernzentrum der Liebfrauenschule fällt aus. Roy Gebrayel (Libanese und Referent von Misereor) sollte an dem Abend zu Gast sein und von der Situation der Flüchtlinge in Syrien und im Libanon sowie von der dortigen Arbeit von Misereor berichten.

Fastenbesinnung

Die Fastenbesinnung des Frauenkreises von Sankt Georg am Dienstag (17.) um 9.30 Uhr fällt aus.

MGV Eintracht Gronau

Der Liederabend des Männergesangvereins Eintracht Gronau am 27. März fällt aus. Wegen der Schließung aller Dorfgemeinschaftshäuser steht der Veranstaltungsort nicht zur Verfügung. Die Singstunden montags fallen bis auf Weiteres aus.

Tauchsportfreunde

Aufgrund der momentanen Lage in Deutschland und den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden hat der Vorstand der Tauchsportfreunde Bensheim entschieden, die diesjährige Hauptversammlung am Freitag (20.) abzusagen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.

Caritaszentrum

Bis auf Weiteres finden keine Offenen Treffs, Gruppenangebote, Kurse und Veranstaltungen im Mehrgenerationenhaus in der Klostergasse 5a in Bensheim statt. Bei Rückfragen kann man sich an das Sekretariat, Telefon 06251/854250, wenden.

Bergkirche Auerbach

Auf Empfehlung der Evangelischen Kirche Hessen Nassau wird das Kammerkonzert am Sonntag, 22. März, um 17 Uhr in der evangelische Bergkirche Auerbach abgesagt. Das Ensemble will das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt aufführen. Die Aufführung des Kammerkonzertes in der Bergkirche in Jugenheim am 29. März um 17 Uhr entfällt ebenfalls.

Kleiderstübchen Pro Vita

Das Kleiderstübchen von Pro Vita in der Rheinstraße 6 bleibt bis auf Weiteres sowohl für Annahmen von Spenden als auch für Ausgaben geschlossen. „Die Wiederaufnahme des Betriebs geben wir rechtzeitig bekannt“, schreibt der Verein.

Big Band der Bundeswehr

Das Lions-Benefizkonzert mit der Big Band der Bundeswehr am 31. März in der Weststadthalle Bensheim musste abgesagt werden. Die gekauften Karten in der Vorverkaufsstelle Musikbox können dort zurückgegeben werden. Gegen Vorlage der Eintrittskarte wird der Ticketpreis zurückerstattet, teilen die Veranstalter mit.

Kur- und Verkehrsverein Auerbach

Der Kur- und Verkehrsverein Auerbach informiert seine Mitglieder, dass die Hauptversammlung am Dienstag (17.) wegen der Risiken durch das Coronavirus ausfällt. Der Vorstand bittet um Verständnis. Vermutlich im Herbst soll die Versammlung mit Neuwahlen nachgeholt werden.

Basinus-Bad

Zur Erinnerung: Die GGEW AG hat wie berichtet das Bensheimer Basinus-Bad bis auf Weiteres geschlossen. Dies sei eine rein vorbeugende Maßnahme zum Schutz der Badegäste, des Personals und der Bevölkerung in der Region, so der Betreiber.

Awo Bensheim

Die Awo Bensheim wird weder die Busfahrt am Donnerstag (19.) nach Tübingen noch jene am 16. April nach Mosbach durchführen. Da beide Fahrten auf großes Interesse stießen, sollen sie in den Veranstaltungskalender des nächsten Jahres mit aufgenommen werden. Auch der geplante Kaffeenachmittag am 2. April findet nicht statt. dr/red

